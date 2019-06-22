Мадридський Реал може побити трансферний рекорд вже цього літа. "Королівський клуб" може заплатити 300 мільйонів за Кіліана Мбаппе.
Про це повідомляє footballgazeta.
За інформацією іспанської преси, клуби поки не вступили в офіційні переговори, але вже незабаром вони можуть розпочатися.
На даний момент найдорожчим гравцем у світі є бразилець Неймар, який 2017-го перейшов з Барселони в ПСЖ за 222 мільйонів євро.
Нещодавно Реал презентував чергового новачка.
Раніше, Реал підписав 18-річного бразильця за 45 млн євро
Джерело - footballgazeta.