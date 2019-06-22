"Вершкові" можуть викласти 300 млн за Мбаппе

Мадридський Реал може побити трансферний рекорд вже цього літа. "Королівський клуб" може заплатити 300 мільйонів за Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє footballgazeta.

За інформацією іспанської преси, клуби поки не вступили в офіційні переговори, але вже незабаром вони можуть розпочатися.

На даний момент найдорожчим гравцем у світі є бразилець Неймар, який 2017-го перейшов з Барселони в ПСЖ за 222 мільйонів євро.

Нещодавно Реал презентував чергового новачка.

Раніше, Реал підписав 18-річного бразильця за 45 млн євро

Джерело - footballgazeta.