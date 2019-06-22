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Генк зменшив вимоги по Маліновському

Сьогодні 12:49 588 0
Українець обійдеться Аталанті в 15 мільйонів євро
Генк зменшив вимоги по Маліновському

Український півзахисник Генка Руслан Маліновський близький до переходу до Аталанти за 15 мільйонів євро.

Про це повідомляє alfredopedulla.com.

Раніше чемпіони Бельгії бажали виручити за хавбека збірної України не менше 20 мільйонів євро - суму, яку не готова була платити італійська сторона.

Сам Маліновський хоче виступати саме за бронзових призерів італійського чемпіонату, які наступного сезону гратимуть в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, раніше Маліновський заявляв, що Генк не збирається вести переговори з Аталантою.

Джерело - xsport.

#Маліновський, #Генк, #Аталанта
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