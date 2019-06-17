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Маліновський: Генк не збирається вести переговори з Аталантою

Сьогодні 08:00 607 0
Генк не бажає відпускати Маліновського в Італію
Маліновський: Генк не збирається вести переговори з Аталантою

Український хавбек Генка Руслан Маліновський зізнався, що бельгійський клуб не хоче відпускати його у Аталанту.

Про це повідомляє HLN.

"Я знаю, що на столі є пропозиція від Аталанти в 15 мільйонів євро, але Генк не збирається вести переговори. І це попри те, що сума трансферної пропозиції Аталанти більша, ніж минулого року від Сельти. Генк виставив на мене цінник в 20 мільйонів євро, що я вважаю необгрунтованим. Я просто прошу Генк стримати свою обіцянку і відпустити мене за розумною ціною. Деякі люди попереджали мене, що так і буде, але я не хотів вірити. Тепер здається, що я був наївний. Мені шкода за цю емоційну реакцію, але я почуваюся зрадженим і більше не бачу майбутнього в Генку", – цитує Маліновського HLN.

У минулому сезоні Маліновський провів за Генк 50 матчів, забив 16 голів і віддав 10 гольових передач. Він був визнаний найкращим гравцем своєї команди в сезоні.

Раніше, Маліновський дав згоду на перехід в Аталанту.

Нагадаємо, що Маліновський відмовився продовжити контракт з Генком.

Джерело - football24.ua.

#Генк, #Аталанта, #Маліновський
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