Аталанта не вийшла з переговорів по Маліновському

Українець ще може перейти до італійського клубу

Аталанта продовжує працювати над трансфером хавбека Генка Руслана Маліновського.

Про це повідомляє Goal.com.

Раніше була інформація , що Аталанта відмовилася від трансферу Маліновського.

Також повідомлялося про різні суми, які італійський клуб пропонував Генку за перехід українця.

Різні джерела називали про пропозицію Аталанти в розмірі 10, 15, 17 і 20 млн євро.

Сам же Генк оцінює Маліновського в 20 млн євро.

Нагадаємо, раніше Маліновський заявляв, що Генк не збирається вести переговори з Аталантою.

Джерело - ua.tribuna.com.