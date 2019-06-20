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Аталанта не вийшла з переговорів по Маліновському

Сьогодні 08:15 529 0
Українець ще може перейти до італійського клубу
Аталанта не вийшла з переговорів по Маліновському

Аталанта продовжує працювати над трансфером хавбека Генка Руслана Маліновського.

Про це повідомляє Goal.com.

Раніше була інформація , що Аталанта відмовилася від трансферу Маліновського.

Також повідомлялося про різні суми, які італійський клуб пропонував Генку за перехід українця.

Різні джерела називали про пропозицію Аталанти в розмірі 10, 15, 17 і 20 млн євро.

Сам же Генк оцінює Маліновського в 20 млн євро.

Нагадаємо, раніше Маліновський заявляв, що Генк не збирається вести переговори з Аталантою.

 

Джерело - ua.tribuna.com.

#Аталанта, #Маліновський
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