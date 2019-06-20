Аталанта не вийшла з переговорів по Маліновському

Аталанта продовжує працювати над трансфером хавбека Генка Руслана Маліновського.
Про це повідомляє Goal.com.
Раніше була інформація , що Аталанта відмовилася від трансферу Маліновського.
Також повідомлялося про різні суми, які італійський клуб пропонував Генку за перехід українця.
Різні джерела називали про пропозицію Аталанти в розмірі 10, 15, 17 і 20 млн євро.
Сам же Генк оцінює Маліновського в 20 млн євро.
Нагадаємо, раніше Маліновський заявляв, що Генк не збирається вести переговори з Аталантою.
Джерело - ua.tribuna.com.