Минулого сезону нападник забив один гол

Український 25-річний форвард Роман Дебелко підписав контракт з латвійською Ригою.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Останнім клубом Дебелка були львівські Карпати, куди він перейшов у 2017 році, проте згодом був орендований естонською Левадією. З початку 2019-го Роман знову виступав у Львові.

Минулого сезону Дебелко провів за Карпати 14 матчів у чемпіонаті України, в яких відзначився одним забитим голом.

Нагадаємо, Карпати підсилились голкіпером Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що захисник Карпат буде балотуватися у Верховну Раду.

Джерело - Чемпіон.