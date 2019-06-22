Український 25-річний форвард Роман Дебелко підписав контракт з латвійською Ригою.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
Останнім клубом Дебелка були львівські Карпати, куди він перейшов у 2017 році, проте згодом був орендований естонською Левадією. З початку 2019-го Роман знову виступав у Львові.
Минулого сезону Дебелко провів за Карпати 14 матчів у чемпіонаті України, в яких відзначився одним забитим голом.
Нагадаємо, Карпати підсилились голкіпером Шахтаря.
Раніше повідомлялося, що захисник Карпат буде балотуватися у Верховну Раду.
Джерело - Чемпіон.