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Дебелко перейшов у Ригу

Сьогодні 09:56 384 0
Минулого сезону нападник забив один гол
Дебелко перейшов у Ригу

Український 25-річний форвард Роман Дебелко підписав контракт з латвійською Ригою.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Останнім клубом Дебелка були львівські Карпати, куди він перейшов у 2017 році, проте згодом був орендований естонською Левадією. З початку 2019-го Роман знову виступав у Львові.

Минулого сезону Дебелко провів за Карпати 14 матчів у чемпіонаті України, в яких відзначився одним забитим голом.

Нагадаємо, Карпати підсилились голкіпером Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що захисник Карпат буде балотуватися у Верховну Раду.

Джерело - Чемпіон.

#Дебелко, #Карпати, #Рига
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