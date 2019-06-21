Клуби домовились про однорічну оренду гравця

Наступний сезон голкіпер Шахтаря Олег Кудрик проведе у львівських Карпатах.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Карпати домовилася із Шахтарем про оренду 22-річного голкіпера терміном на один рік.

Відзначимо, що сам гравець народився у Львові. У академію Шахтаря Кудрик потрапив у 2012 році. Протягом цього час зміг зіграти лише два матчі за основну команду, переважно виступав за молодіжні команди.

Карпати у минулому сезоні посіли 10 місце. За право виступати у прем’єр-лізі львів’яни у плей-офф перемогли Волинь та залишились в еліті українського футболу.

Раніше повідомлялося, що захисник Карпат буде балотуватися у Верховну Раду.

Нагадаємо, Захисник Сергій Вакуленко в новому сезоні буде виступати у Карпатах.

Джерело - Чемпіон.