Команда мала змогу вийти в Серію А

Екс-футболіст Мілана Філіппо Індзагі очолить італійський Беневенто, який виступає в серії В.

Про це повідомляє італійський журналіст Джанлукі Ді Марціо.

45-річний фахівець повинен змінити Крістіана Буккі, який займає пост головного тренера команди.

Inzaghi-Bologna, depositata la risoluzione del contratto: ora la firma con il #Benevento ✍🏻https://t.co/EOt1aplMLt — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 21, 2019

Раніше Філіппо Індзагі тренував Мілан, Венецію і Болонью.

Нагадаємо, у сезоні-2018/19 Беневенто посів третє місце в серії B, набравши 60 очок в 36 матчах.

За підсумками сезону клуб отримав право зіграти в плей-офф за вихід у вищий італійський дивізіон. Однак програв за сумою двох матчів Чіттаделі.

Нагадаємо, Мілан відмовиться від участі у Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що Мілан цікавиться захисником Динамо. Також, італійський клуб не бажає продавати Сусо.

Джерело - Чемпіон.