Іспанцем цікавиться мадридський Атлетіко

Мадридський Атлетіко має намір придбати 25-річного іспанського півзахисника Мілана Сусо.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Іспанський клуб спостерігає за футболістом. До недавнього часу Мілан був готовий відпустити гравця, але потім змінив свою думку.

Клаусула Сусо становить 40 мільйонів євро.

Минулого сезону Сусо провів за Мілан 41 матч у всіх турнірах, де забив 8 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мілан буде грати у Лізі Європи через завантаженість суду в Лозанні.

Джерело - sport.ua.