Мій профіль
Збірна України U-20 - чемпіон світу!
Вчора 01:16 2848
Опитування. Визначаємо найкращого гравця збірної України на чемпіонаті світу U-20
Вчора 15:53 1287 1
Україна U-20 - Південна Корея U-20 3:1. Огляд матчу
15.06.2019 21:51 3354
Україна - Південна Корея 3:1. Як це було
15.06.2019 20:55 5533
Стартовий склад збірної України на фінал ЧС-2019 U-20
15.06.2019 18:11 704
Далакян - Таворнхам: онлайн-трансляція
15.06.2019 14:51 828
Україна - Південна Корея: онлайн. LIVE трансляція
15.06.2019 14:42 4038
Його батько загинув за Україну, а він зіграє у фіналі чемпіонату світу
15.06.2019 11:38 2751
УЄФА розгляне апеляції Португалії та Люксембургу у справі Мораеса
14.06.2019 20:26 1676
Фінал чемпіонату світу U-20 Україна - Південна Корея: ситуація з квитками. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
14.06.2019 20:14 1497
Навколо спорту
Блоги
Тату, я пишаюся тобою: дочка Петракова написала неймовірно чуттєве привітання для батька
Тату, я пишаюся тобою: дочка Петракова написала неймовірно чуттєве привітання для батька Valeriy Ruchka
Вчора 19:29 774
Опитування. Визначаємо найкращого гравця збірної України на чемпіонаті світу U-20
Опитування. Визначаємо найкращого гравця збірної України на чемпіонаті світу U-20 Андрій Твердохліб
Вчора 15:53 1287 1
Україно, з перемогою: Зінченко емоційно привітав збірну України з чемпіонством
Україно, з перемогою: Зінченко емоційно привітав збірну України з чемпіонством Valeriy Ruchka
Вчора 14:52 786
Брієдіс - Гловацький: відео бою
Брієдіс - Гловацький: відео бою Valeriy Ruchka
Вчора 12:53 877
Найкращі на планеті: роздагальня збірної України після перемоги на чемпіонаті світу
Найкращі на планеті: роздагальня збірної України після перемоги на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Вчора 12:34 1148
Європейські ігри. Цікаві факти про змагання в Мінську
Європейські ігри. Цікаві факти про змагання в Мінську Valeriy Ruchka
15.06.2019 07:00 1016
32 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни
32 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни Valeriy Ruchka
14.06.2019 22:45 2173
Голден Стейт попрощався з домашньою ареною. Клуб переїздить в інше місто
Голден Стейт попрощався з домашньою ареною. Клуб переїздить в інше місто Valeriy Ruchka
14.06.2019 14:52 1133
Збірна України U-20 провела відкрите тренування напередодні фіналу ЧС-2019
Збірна України U-20 провела відкрите тренування напередодні фіналу ЧС-2019 Максим Буйдин
14.06.2019 13:56 690
Російський хокеїст помістив свого сина в чашу Кубка Стенлі
Російський хокеїст помістив свого сина в чашу Кубка Стенлі Максим Буйдин
14.06.2019 12:25 735
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16 Червня 2019
23:54 Футбол Гол Гонсалеса не допоміг Парагваю перемогти Катар на Копа Америки 249
23:27 Бокс Ф'юрі повернеться на ринг восени 328
23:13 Бокс Гірн пояснив чому програв Джошуа 444
22:46 Легка атлетика Бондаренко виграв другий поспіль етап Діамантової ліги 336
22:21 Футбол Мілан не продасть Сусо 294
22:01 Футбол Альбасете Зозулі переграв Мальорку, але втратив шанси на вихід у Ла-Лігу 518
21:47 Футбол Тотті має покинути Рому 412
21:37 Гандбол Збірна України вийшла на чемпіонат Європи-2020 706
21:24 Футбол Левченко: Гравці збірної України U-20 написали історію 414
21:11 Футбол Булеца та Супряга будуть грати у СК Дніпро-1 617
20:57 Футбол Наполі купив Оспіну в Арсенала 382
20:42 Футбол Металіст 1925 має трьох кандидатів на пост головного тренера 463
20:34 Бокс Президент WBA: Усик цілком може перебоксувати опонентів, які більше за нього 490
20:21 Футбол Шальке хоче за Коноплянку 5 млн євро, Фенербахче пропонує 3 млн 379
19:56 Футбол Абрамович провів переговори з Лемпардом 403
19:49 Футбол Кобахідзе приєднається до СК Дніпро-1 476
19:29 Блог Тату, я пишаюся тобою: дочка Петракова написала неймовірно чуттєве привітання для батька 774
19:29 Футбол Зозуля потрапив до стартового складу на півфінальний матч за вихід у Ла-Лігу 556
19:20 Бокс Головащенко програв технічним нокаутом на вечорі боксу в Росії 421
18:47 Футбол Рашфорд хоче стати одним з найбільш високооплачуваних гравців Манчестер Юнайтед 332
18:35 Теніс US Open планує легалізувати підказки тренерів 325
18:06 Футбол Срна може продовжити кар'єру в Ромі 548
17:37 Футбол Баварія спробує придбати Бейла 377
17:23 Футбол Динамо віддасть Булецу в оренду 873
17:13 Плавання Українські синхроністки завоювали три золота у Світовій серії FINA 364

Мілан не продасть Сусо

Вчора 22:21 294 0
Іспанцем цікавиться мадридський Атлетіко
Мілан не продасть Сусо

Мадридський Атлетіко має намір придбати 25-річного іспанського півзахисника Мілана Сусо.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Іспанський клуб спостерігає за футболістом. До недавнього часу Мілан був готовий відпустити гравця, але потім змінив свою думку.

Клаусула Сусо становить 40 мільйонів євро.

Минулого сезону Сусо провів за Мілан 41 матч у всіх турнірах, де забив 8 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мілан буде грати у Лізі Європи через завантаженість суду в Лозанні.

Джерело - sport.ua.

#Мілан, #Сусо, #Атлетіко
Коментарі ()