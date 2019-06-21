Донецький Шахтар має вигравати у кожному матчі Ліги чемпіонів та виходити у плей-офф.

Про це розповів новопризначений тренер "гірників" Луїш Каштру.

"У Лізі чемпіонів у нас також є мета перемагати в кожному матчі і принаймні виходити в плей-офф. Постараємося зробити це ще раз.

А зараз найголовніше - сфокусуватися на найближчій меті, і це Суперкубок. Важливо рухатися крок за кроком, правильно і добре підготуватися", – розповів Каштру.