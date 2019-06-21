Донецький Шахтар має вигравати у кожному матчі Ліги чемпіонів та виходити у плей-офф.
Про це розповів новопризначений тренер "гірників" Луїш Каштру.
"У Лізі чемпіонів у нас також є мета перемагати в кожному матчі і принаймні виходити в плей-офф. Постараємося зробити це ще раз.
А зараз найголовніше - сфокусуватися на найближчій меті, і це Суперкубок. Важливо рухатися крок за кроком, правильно і добре підготуватися", – розповів Каштру.
Раніше, Каштру розповів про схожі ідеї із Фонсекою.
Нагадаємо, Каштру провів перше тренування з Шахтарем.
Джерело - xsport.ua.