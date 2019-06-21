Золотий м’яч не можливо отримати без перемоги у Лізі чемпіонів.

Про це розповів форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе.

"Футбол - командний спорт. Думаю, якщо хочеш виграти Золотий м'яч, повинен перемогти в Лізі чемпіонів. Зараз не можна виграти Золотий м'яч без перемоги в Лізі чемпіонів, це так важливо в очах всього світу.

Спочатку я хочу виграти Лігу чемпіонів. Якщо вийде взяти Золотий м'яч, добре, але моя мета - виграти Лігу чемпіонів", – розповів нападник.