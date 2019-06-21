Золотий м’яч не можливо отримати без перемоги у Лізі чемпіонів.
Про це розповів форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе.
"Футбол - командний спорт. Думаю, якщо хочеш виграти Золотий м'яч, повинен перемогти в Лізі чемпіонів. Зараз не можна виграти Золотий м'яч без перемоги в Лізі чемпіонів, це так важливо в очах всього світу.
Спочатку я хочу виграти Лігу чемпіонів. Якщо вийде взяти Золотий м'яч, добре, але моя мета - виграти Лігу чемпіонів", – розповів нападник.
У минуломі сезоні в чемпіонаті Франції Мбаппе у 29 матчах забив 33 м'ячі.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе націлений змінити клуб. Також Мбаппе встановив власний антирекорд.
Джерело - xsport.ua.