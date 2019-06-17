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Україна - Південна Корея 3:1. Як це було
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Стартовий склад збірної України на фінал ЧС-2019 U-20
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15.06.2019 14:42 4186
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Неймар не хоче продовжувати контракт із ПСЖ

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Бразилець повністю зупинив процес переговорів
Неймар не хоче продовжувати контракт із ПСЖ

Неймар припинив переговори щодо продовження контракту з ПСЖ.

Про це повідомляє le10sport.

Парижани пропонували нову угоду, але бразилець, за словами джерела, повністю зупинив процес.

Раніше поширювались чутки щодо можливого повернення форварда у Барселону, також ним активно цікавився мадридський Реал.

Неймар перейшов у ПСЖ з Барселони влітку 2017 року за рекордні 222 млн євро. Нещодавно новим спортивним директором парижан став Леонардо.

Продовження контракту з головною зіркою було пріоритетом клубу, але навряд чи це можливо найближчим часом.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продати Ді Марію.

Джерело - football24.ua.

#ПСЖ, #Неймар
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