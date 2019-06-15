ПСЖ хоче продати Ді Марію

ПСЖ готує підсилення на наступний сезон

ПСЖ хоче продати Анхела Ді Марію заради купівлі вінгера Аяксу Давіда Нереса.

Про це повідомляє eSporte.

ПСЖ націлився на купівлю Нереса, але щоб не порушувати фінансовий фейр-плей клубу необхідно продати одного із своїх гравців. Таким футболістом може стати Анхель Ді Марія, контракт із яким закінчується у 2021 році.

У минулому сезоні Ді Марія за паризький клуб провів 42 матча, в яких відзначився 15 голами.

Раніше, 19-річний форвард ПСЖ перейшов в Байєр.

Нагадаємо, Леонардо призначений спортивним директором ПСЖ.

Джерело - football.ua.