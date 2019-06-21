Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру буде працювати із діючим набором гравців.

Про це розповів португальський спеціаліст на прес-конференції.

"Зараз я відчуваю себе абсолютно комфортно з тим набором гравців, який у нас є. Завжди потрібен час, щоб дізнатися всіх краще.

Наші збори в Німеччині та Австрії допоможуть в цьому, причому я говорю не тільки про психологію або особисті якості, а й про фізику, тактику і техніку. Аналіз цих чотирьох чинників є фундаментальним. Ми повинні добре знати кожного гравця. І важливо попрацювати певний час, щоб вони позитивно реагували на наші вимоги", – розповів він.