Динамо не цікавилось Караваєвим – Рафаїлов

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов прокоментував перехід Караваєва у Динамо

Київське Динамо не зверталося із пропозицією трансферу капітана Зорі Олександра Караваєва.

Про це розповів генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Клубу, який протягом шести років виступає в Лізі Європи на різних стадіях, природно надходить пропозиція по футболістам. Завжди ходить дуже багато чуток. На сьогоднішній день конкретної пропозиції від Динамо не надходило", – розповів він.

Караваєв в минулому сезоні провів 38 матчів за Зорю у всіх турнірах. На рахунку півзахисника 10 голів і 5 результативних передач. Він допоміг Зорі фінішувати на 5-й позиції в УПЛ, і тим самим пробитися у другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

Нагадаємо, Караваєв під прицілом Динамо.

Раніше повідомлялося, що Караваєв може перебратися в чемпіонат Бельгії.

Джерело - football.ua.