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Караваєв може перейти в Генк

Сьогодні 19:48 435 0
Караваєв може перейти в Генк

Півзахисник Зорі Олександр Караваєв може перебратися в чемпіонат Бельгії.

Про це повідомляє Voetbalbelgie.be.

Відомо, що Генк вже надіслав пропозицію щодо трансферу Зорі. За гравця збірної України бельгійський клуб пропонує 3 млн євро.

У минулому сезоні Караваєв провів 38 матчів в УПЛ, на його рахунку 10 голів та 5 результативних передач.

Відзначимо, що за Генк виступає український півзахисник Руслан Маліновський.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Денис Дедечко наступний сезон проведе за російський Тамбов.

Нагадаємо, захисник Динамо у числі найбільш перспективних гравців Європи.

Джерело - sportarena.com.

#Генк, #Караваєв, #Зоря
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