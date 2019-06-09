Караваєв може перейти в Генк

Півзахисник Зорі Олександр Караваєв може перебратися в чемпіонат Бельгії.
Про це повідомляє Voetbalbelgie.be.
Відомо, що Генк вже надіслав пропозицію щодо трансферу Зорі. За гравця збірної України бельгійський клуб пропонує 3 млн євро.
У минулому сезоні Караваєв провів 38 матчів в УПЛ, на його рахунку 10 голів та 5 результативних передач.
Відзначимо, що за Генк виступає український півзахисник Руслан Маліновський.
Раніше повідомлялося, що український півзахисник Денис Дедечко наступний сезон проведе за російський Тамбов.
Нагадаємо, захисник Динамо у числі найбільш перспективних гравців Європи.
Джерело - sportarena.com.