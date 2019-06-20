Караваєв під прицілом Динамо

Уже найближчим часом півзахисник збірної України може стати гравцем київського клубу

Динамо розраховує підсилитися 27-річним півзахисником Зорі і збірної України Олександром Караваєвим.

Про це повідомляє Sport Arena.

За нашою інформацією джерела, біло-сині вже найближчим часом можуть підписати контракт з гравцем.

Якщо домовленість між клубами буде досягнута, не виключено, що частиною угоди по переходу хавбека збірної стануть Богдан Михайличенко та Олександр Тимчик, які виступали за луганський клуб на правах оренди в минулому сезоні.

Караваєв в минулому сезоні провів 38 матчів за Зорю у всіх турнірах. На рахунку півзахисника 10 голів і 5 результативних передач. Він допоміг Зорі фінішувати на 5-й позиції в УПЛ, і тим самим пробитися у другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

Караваєв є вихованцем Шахтаря і належав Гірникам до 2017 року, після чого його вже на постійній основі підписала Зоря. Також Олександр у 2017 році півроку провів в оренді за Фенербахче.

Повідомлялося, що Динамо цього літа вже підписало ганського півзахисника Аустрії Абдула Кадірі Мохаммеда, з яким був підписаний контракт за схемою 4 + 1.

Нагадаємо, що на початку червня головний тренер Динамо Олександр Хацкевич підписав новий контракт з киянами терміном на 2 роки.

Джерело - Sport Arena.