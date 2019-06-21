Півзахисник київського Динамо та юнацької збірної України Віталій Миколенко отримає золоту медаль чемпіонату світу U-20.

Про це розповів чемпіон світу Георгій Цітаішвілі.

"У нас є медаль для Миколенко. І для всіх, хто не поїхав з нами, але був протягом довгого часу з командою. При зустрічі передамо", – розповів він.