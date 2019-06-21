Півзахисник київського Динамо та юнацької збірної України Віталій Миколенко отримає золоту медаль чемпіонату світу U-20.
Про це розповів чемпіон світу Георгій Цітаішвілі.
"У нас є медаль для Миколенко. І для всіх, хто не поїхав з нами, але був протягом довгого часу з командою. При зустрічі передамо", – розповів він.
Відзначимо, що Миколенко не прийняв участь у чемпіонаті світі U-20 в Польщі через травму.
Нагадаємо збірна України стала чемпіоном світу U-20, а Георгій Цітаішвілі став найкращим гравцем фіналу чемпіонату світу U-20.
Джерело - xsport.ua.