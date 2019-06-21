Легендарний екс-захисник донецького Шахтаря Даріо Срна продовжить працювати в системі "гірників".

Про це розповів гравець на прес-конференції.

"Це моя остання прес-конференція в якості гравця".

Дякую всім. Хочу сказати величезне спасибі родині, без них я б не зміг домогтися такої кар'єри. Я пишаюся всім, що зробив. Я радий повернутися додому. Шахтар - моя головна футбольна любов, і я впевнений, що і тепер ми зможемо досягти тих задач, які перед нами стоять", – розповів Срна.