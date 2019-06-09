Беленюк і Саладуха балотуватимуться в парламент від партії Зеленського

Сьогодні в Києві відбувся з'їзд партії Слуга народу, на якому було оголошено виборчий список для дострокових парламентських виборів.

У нього увійшов відомий борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який піде в Раду під 10-м номером у списку.

Також місце у виборчому списку отримала легкоатлетка Ольга Саладуха.

28-річний Жан Беленюк є срібним призером Олімпійських ігор 2016 в Ріо-де-Жанейро, чемпіоном світу-2015 року, а також триразовим чемпіоном Європи (в 2014, 2016 і 2019 роках).

Джерело - Чемпіон.