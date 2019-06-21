Новий асистент головного тренера Шахтаря Даріо Срна прокоментував боротьбу із київським Динамо

Київське Динамо не складе конкуренцію Шахтарю у наступному сезоні.

Про це заявив новопризначений асистент головного тренера Даріо Срна.

"Що стосується Динамо, то дивився всі матчі з Шахтарем. Це молода команда, яка росте, має в своєму складі хороших футболістів. Але я впевнений, що ми з ними впораємося, як завжди", – заявив він.

Шахтар в минулому сезоні виграв УПЛ, а також завоював Кубок України. Перший офіційний матч в новому сезоні Гірники проведуть проти Динамо 28 липня - в Одесі відбудеться матч за Суперкубок України.

Раніше повідомлялося, що хорватський захисник Дарійо Срна після нетривалої паузи знову повертається в донецький Шахтар.

Нагадаємо, Срна залишив Кальярі і став вільним агентом.

Джерело - sportarena.com.