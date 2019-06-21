Очолити донецький Шахтар було особистим рішенням Луїша Каштру.
Про це розповів сам наставник "гірників".
"Телефонного дзвінка від Фонсекі не було. Я прийняв особисте рішення. Було кілька проектів, які міг очолити. І діючий контракт теж був. Залишатися в Віторії не було можливості - було багато ринкових пропозицій.
Але говорити з Фонсека не було сенсу. Це було моє рішення. Але я з повагою і дружбою до нього ставлюся. Зараз я знову заміняю Паулу, вже був такий досвід. Хоча ситуація зараз трохи інша, ніж була в Порту", - розповів Каштро.
Відзначимо, що раніше Луїш Каштро очолював португальську Віторію, а до цього 57-річний спеціаліст працював у системі Порту – із 2006 по 2016 рік. Зокрема він змінив Фонсеку під час сезону у 2014 році
Раніше, португальський спеціаліст Луїш Каштру був призначений новим головним тренером донецького Шахтаря.
Нагадаємо, Каштру провів перше тренування з Шахтарем.
Джерело - ua.tribuna.com.