Очолити донецький Шахтар було особистим рішенням Луїша Каштру.

Про це розповів сам наставник "гірників".

"Телефонного дзвінка від Фонсекі не було. Я прийняв особисте рішення. Було кілька проектів, які міг очолити. І діючий контракт теж був. Залишатися в Віторії не було можливості - було багато ринкових пропозицій.

Але говорити з Фонсека не було сенсу. Це було моє рішення. Але я з повагою і дружбою до нього ставлюся. Зараз я знову заміняю Паулу, вже був такий досвід. Хоча ситуація зараз трохи інша, ніж була в Порту", - розповів Каштро.