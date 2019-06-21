Коутінью може повернутися у Ліверпуль

Півзахисник Барселони Філіпе Коутінью готовий покинути команду в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє le10sport.
За інформацією джерела, інтерес до 27-річного бразильця проявляє Ліверпуль, за який він виступав раніше.
Серед інших варіантів продовження кар'єри також називаються Манчестер Юнайтед і Челсі.
Нагадаємо, контракт Коутінью з Барселоною розрахований до літа 2023 року.
У минулому сезоні іспанської Примери футболіст провів 34 матчі, став автором п'яти забитих м'ячів і двох результативних передач.
Нагадаємо, що ПСЖ також зацікавлений у послугах бразильця.
Раніше Реал підписав контракт із Азаром.
Джерело - le10sport.