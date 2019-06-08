ПСЖ планує підписати гравця Барселони

Нападник ПСЖ Неймар хоче бачити у клубі півзахисника Барселони Філіппе Коутінью.

Про це повідомляє Paris United.

Керівництво паризького клубу знає про наміри Барселони позбутися бразильця і хоче скористатися із цієї ситуації. Тому, у наступному сезоні можемо побачити атакувальний дует Неймар – Коутінью.

В свою чергу іспанський клуб не заперечуватиме проти продажу футболіста, який не виправдав сподівань. За трансфер каталонці планують виручити близько 100 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе націлений змінити клуб.

Також, Неймар незадоволений виступами ПСЖ і хоче покинути клуб.

Джерело - sportarena.com.