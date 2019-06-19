Десна практично погодила оренду Коноплі у Шахтаря

Останнє слово повинен дати новий тренер Гірників

Десна практично погодила з Шахтарем оренду захисника Юхима Коноплі.

Про це повідомляє Footboom.com.

За інформацією джерела, гравець в кроці від переходу в чернігівську команду.

Для того, щоб перехід відбувся, Десні треба також отримати згоду і головного тренера Гірників Луїша Каштру. Поки ж у чернігівців є домовленість на рівні клубів.

Захисник став чемпіоном світу у складі молодіжної команди U-20. На турнірі Конопля зіграв в 6 матчах.

При цьому за основну команду Гірників 19-річний Конопля поки не дебютував. У Шахтарі він виступав тільки за юнацьку команду і дубль, з 2017 року провівши 8 матчів в Юнацької лізі УЄФА.

Конопля - не єдиний гравець зі збірної U-20, який став предметом обговорення про перехід. Раніше, головний тренер Дніпра-1 Дмитро Михайленко підтвердив оренду у Динамо півзахисника Сергія Булеца і форварда Владислава Супряги.

Джерело - Footboom.com.