Спортдир московського Динамо: Якщо Ордець отримуватиме виклики в збірну, то ми його відпускатимемо

Шахтар не хотів відпускати Івана Ордеця в московське Динамо.

Про це сказав спортивний директор російського клубу Роман Орещук.

"Це сильний гравець з яскраво вираженими бійцівськими і лідерськими якостями, з хорошим першим пасом. Думаю, що Іван стане серйозним посиленням нашої команди. У першій частині минулого сезону він отримав травму, але в другій половині чемпіонату виходив на поле з капітанською пов'язкою. Шахтар хотів залишити його у себе, але Іван обрав наш клуб. Гравець викликається в збірну України, в його кваліфікації у нас сумнівів немає.

Зараз він в національну команду викликається і поки ніяких проблем немає. Якщо Іван отримуватиме виклики в збірну, то ми з радістю будемо відпускати його, якщо ні, тоді в футбол знову, на жаль, втрутиться політика", - сказав Орещук.