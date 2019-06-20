Збірна України візьме участь в Європейських іграх

Збірна України з 25 по 30 червня в Мінську візьме участь в Європейських Іграх 2019 - олімпіада континенту.
8 кращих європейських команд бічсокера, розподілені на дві підгрупи.
Розклад матчів групи А:
25 червня Україна-Італія
26 червня Україна - Іспанія
27 червня Україна - Росія
У півфінал виходять по 2 команди з кожної групи.
У групі В - Португалія, Швейцарія, Білорусь, Румунія.
Останній етап підготовки гравцям збірної є 3 тур чемпіонату Києва, який пройде на Гідропарк Арені 22 червня в центрі масового футболу Місто Спорту.
Центральний матч цього туру в ефірі телеканалу ХSport:
16.00 Альтератіва - ВІТ
Обидві команди на старті набрали по 6 очок і є справжніми лідерами з амбіціями.
Нагадаємо, що на Європейських іграх Україну представлятимуть майже двісті спортсменів.
Відомий розклад трансляцій Європейських ігор на телеканалах НТН і Інтер.
Джерело - Чемпіон.