Збірна України візьме участь в Європейських іграх

Пляжний футбол у програмі Європейських Іграх 2019

Збірна України з 25 по 30 червня в Мінську візьме участь в Європейських Іграх 2019 - олімпіада континенту.

8 кращих європейських команд бічсокера, розподілені на дві підгрупи.

Розклад матчів групи А:

25 червня Україна-Італія

26 червня Україна - Іспанія

27 червня Україна - Росія

У півфінал виходять по 2 команди з кожної групи.

У групі В - Португалія, Швейцарія, Білорусь, Румунія.

Останній етап підготовки гравцям збірної є 3 тур чемпіонату Києва, який пройде на Гідропарк Арені 22 червня в центрі масового футболу Місто Спорту.

Центральний матч цього туру в ефірі телеканалу ХSport:

16.00 Альтератіва - ВІТ

Обидві команди на старті набрали по 6 очок і є справжніми лідерами з амбіціями.

Нагадаємо, що на Європейських іграх Україну представлятимуть майже двісті спортсменів.

Відомий розклад трансляцій Європейських ігор на телеканалах НТН і Інтер.

Джерело - Чемпіон.