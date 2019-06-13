Європейські ігри: розклад змагань

21 червня в Мінську стартують другі Європейські ігри, на яких виступлять 198 українських спортсменів. У Білорусі будуть розіграні медалі в 15 видах спорту.
Актуально: На Європейських іграх Україну представлятимуть майже двісті спортсменів
Розклад трансляцій Європейських ігор на телеканалах НТН і Інтер.
П'ятниця, 21 червня
10:15-10:40 Баскетбол 3х3 Україна - Франція
11:15-11:40 Баскетбол 3х3 Україна - Латвія
22:00-01:15 Церемонія відкриття
Субота, 22 червня
11:45-12:55 Кульова стрільба. фінал
14:45-16:00 Кульова стрільба. фінал
15:00-18:30 Художня гімнастика. Багатоборство. фінал
17:00-20:50 Самбо. фінал
18:30-20:00 Дзюдо. фінал
22:40-23:40 Баскетбол 3х3 Україна - Італія, Україна - Росія
Неділя, 23 червня
11:30-12:15 Кульова стрільба. фінал
13:30-14:25 Кульова стрільба. фінал
14:00-18:15 Художня гімнастика. фінал
14:30-15:00 Баскетбол 3х3 Україна - Естонія
15:45-18:30 Стендова стрільба. фінал
20:15-22:30 Легка атлетика
Понеділок, 24 червня
11:15-12:20 Кульова стрільба. фінал
13:00-15:00 Кульова стрільба. фінал
15:45-17:15 Стендова стрільба. фінал
17:00-19:00 Дзюдо. фінал
19:50-21:55 Баскетбол 3х3. фінал
Вівторок, 25 червня
12:00-13:15 Кульова стрільба. фінал
14:20-16:20 Легка атлетика
16:00-18:15 Дзюдо. фінал
17:40-19:40 Легка атлетика
20:15-22:00 Легка атлетика
23:45-00:30 Пляжний футбол
Середа, 26 червня
11:45-12:55 Кульова стрільба. фінал
13:30-14:40 Кульова стрільба. фінал
14:40-16:20 Стрільба з лука. фінал
15:30-16:40 Кульова стрільба. фінал
17:40-19:40 Легка атлетика
20:15-22:00 Легка атлетика
23:45-00:30 Спортивна акробатика
Четвер, 27 червня
13:00-14:10 Кульова стрільба. фінал
14:40-16:20 Стрільба з лука. фінал
23:45-00:30 Пляжний футбол
23:45-01:30 Пляжний футбол. півфінал
П'ятниця, 28 червня
12:50-14:00 Кульова стрільба. фінал
14:45-16:15 Стендова стрільба. фінал
18:00-20:00 Легка атлетика. фінал
18:30-21:00 Боротьба. фінал
Субота, 29 червня
14:00-17:00 Спортивна гімнастика. фінал
16:00-19:00 Бокс. фінал
23:45-01:30 Карате. фінал
Неділя, 30 червня
12:00-13:00 Бокс. фінал
12:00-13:30 Бадмінтон. фінал
13:00-16:35 Спортивна гімнастика. фінал
13:30-15:00 Боротьба. фінал
15:00-16:00 Бадмінтон. фінал
22:00-00:25 Церемонія закриття
Джерело - Чемпіон.