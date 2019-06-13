На Європейських іграх Україну представлятимуть майже двісті спортсменів

Остаточно визначився перелік спортсменів, що будуть представляти Україну на других Європейських іграх

198 спортсменів представлятимуть нашу країну на других Європейських іграх, які з 21 по 30 червня відбудуться в білоруській столиці.

Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.

На відміну від І Європейських ігор-2015 в Баку, на яких протягом 17 днів понад 6000 атлетів змагалися за 253 комплекти нагород у 30 спортивних дисциплінах, в Мінську-2019 програма змагань включає 10 днів й близько 4000 атлетів із 50 країн розіграють 200 комплектів нагород у 23 дисциплінах.

Відзначимо, змагання в 8 видах спорту стануть кваліфікаційними на Ігри XXXII Олімпіади-2020 у Токіо.

Українські спортсмени будуть представлені у всіх 15 видах спорту та 22 дисциплінах.

Відзначимо, що склад збірної України було сформовано з урахуванням здобутих ліцензій для участі в Іграх, а також відповідно до національної системи відбору, пропозицій федерацій з видів спорту та за підсумками детального розгляду на засіданні Робочої групи ради з питань підготовки та участі спортсменів України в найпрестижніших міжнародних змаганнях.

Склад команди було затверджено Виконкомом Національного олімпійського комітету України.

Ознайомитися з повним списком спортсменів, які представлятимуть нашу країну на Європейських іграх можна за посиланням: http://noc-ukr.org/olympic/european-games/minsk-2019/zbirna-komanda-ukraini/ .

Раніше повідомляли про склад збірної України з легкої атлетики на Європейські Ігри.

Джерело - НОК України.