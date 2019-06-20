Мессі: Було б божевіллям не вийти з групи

Лідер Аргентини Ліонель Мессі у перших двох турах Копа Америки не очікував здобути лише одне очко.

Про це повідомляє Marca.

"Ми перебуваємо в складній ситуації, є багато молодих людей, які ніколи не проходили через таке, але ми повинні швидко підняти голову і думати про себе.

Ми знали, що гра на Копа Америки не буде легкою. Зараз вже не можна здобути перемогу тільки через те, що у тебе більший авторитет. Потрібно робити все дуже добре, щоб здобути найкращі результати. Було б божевіллям не вийти з групи", – зазначив Мессі.