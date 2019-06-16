Хорвата хоче придбати особисто Фонсека

Захисник Кальярі Даріо Срна покине клуб після закінчення контракту.

Про це повідомляє L'Unione Sarda.

За інформацією видання, новим місцем роботи Срни, найімовірніше, стане Рома, яку не так давно очолив Паулу Фонсека.

Португалець прекрасно знайомий з можливостями хорвата по спільній роботі в Шахтарі, а тепер хоче, щоб Срна передавав досвід і виступав зразком професіоналізму в Ромі.

Відзначимо, що в Серії А-2018/19 на рахунку Срни 26 матчів і 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Срна більше не потрібен Кальярі.

Джерело - sport.ua.