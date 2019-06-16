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Срна може продовжити кар'єру в Ромі

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Хорвата хоче придбати особисто Фонсека
Срна може продовжити кар'єру в Ромі

Захисник Кальярі Даріо Срна покине клуб після закінчення контракту.

Про це повідомляє L'Unione Sarda.

За інформацією видання, новим місцем роботи Срни, найімовірніше, стане Рома, яку не так давно очолив Паулу Фонсека.

Португалець прекрасно знайомий з можливостями хорвата по спільній роботі в Шахтарі, а тепер хоче, щоб Срна передавав досвід і виступав зразком професіоналізму в Ромі.

Відзначимо, що в Серії А-2018/19 на рахунку Срни 26 матчів і 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Срна більше не потрібен Кальярі.

Джерело - sport.ua.

#Срна, #Рома, #Фонсека
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