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Міщенко залишає Чорноморець

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Міщенко залишає Чорноморець

Захисник Андрій Міщенко залишає одеський Чорноморець.

Про це повідомляє dynamomania.

Міщенко грав за Чорноморець з вересня 2018 року.

Також грав за Олімпік, Севастополь, Сталь (Алчевськ), Гірник-Спорт, а також ізраїльські Маккабі (Нетанія) і Хапоель (Ашкелон).

Нагадаємо, що за підсумками сезону Чорноморець зайняв 11 місце в турнірній таблиці УПЛ і був змушений відстоювати своє право на участь в елітному дивізіоні в матчах плей-офф з Колосом. За сумою двох зустрічей, моряки поступилися ковалівцям і вилетіли до першої ліги (0:0 і 0:2). 

Одеський клуб також залишив Морозенко.

Джерело - dynamomania.

#Міщенко, #Чорноморець
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