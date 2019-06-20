Міщенко залишає Чорноморець

Захисник Андрій Міщенко залишає одеський Чорноморець.
Про це повідомляє dynamomania.
Міщенко грав за Чорноморець з вересня 2018 року.
Також грав за Олімпік, Севастополь, Сталь (Алчевськ), Гірник-Спорт, а також ізраїльські Маккабі (Нетанія) і Хапоель (Ашкелон).
Нагадаємо, що за підсумками сезону Чорноморець зайняв 11 місце в турнірній таблиці УПЛ і був змушений відстоювати своє право на участь в елітному дивізіоні в матчах плей-офф з Колосом. За сумою двох зустрічей, моряки поступилися ковалівцям і вилетіли до першої ліги (0:0 і 0:2).
Одеський клуб також залишив Морозенко.
Джерело - dynamomania.