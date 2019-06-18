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Аталанта відмовилась від трансферу Маліновського

Сьогодні 08:46 1556 0
Майбутнє Руслана Маліновського під питанням
Аталанта відмовилась від трансферу Маліновського

Аталанта не може собі дозволити покупку півзахисника збірної України та бельгійського Генка Руслана Маліновського.

Італійський клуб запропонував за гравця 10 млн євро, однак Генк хоче вдвічі більшу суму. Однак Аталанта не готова заплатити такі кошти.

Нагадаємо, раніше Малиновський заявляв, що Генк не збирається вести переговори з Аталантою.

Клуб з Бергамо почав торги по українцю з 12 мільйонів євро, поступово збільшуючи ставку до 15 і 17 мільйонів. Генк ж спочатку вимагав 20 мільйонів євро.

Раніше Маліновський відмовився продовжити контракт з Генком.

Джерело - footboom.com.

#Маліновський, #Генк, #Аталанта
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