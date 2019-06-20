Коста: Впевнений, що залишуся в Ювентусі

Півзахисник Дуглас Коста висловив упевненість, що залишиться в Ювентусі.
Про це повідомляє Tuttosport.
"У мене є ще 3 роки за контрактом, і я переконаний, що залишуся в Ювентусі. Саррі особисто не знаю, але бачив, як він працював в Наполі. Він провів відмінний сезон, коли я тільки приїхав до Італії.
Ремзі теж не знаю особисто, за Серією А стежу набагато більше, ніж за АПЛ. Але якщо Ювентус підписав його, значить Аарон відмінний гравець", - сказав Коста.
Раніше повідомляли, що керівництво ПСЖ розглядає варіант з придбанням Кости. Ним ПСЖ цікавився ще у березні цього року.
Джерело - ua.tribuna.com.