Коста: Впевнений, що залишуся в Ювентусі

Півзахисник Дуглас Коста висловив упевненість, що залишиться в Ювентусі.

Про це повідомляє Tuttosport.

"У мене є ще 3 роки за контрактом, і я переконаний, що залишуся в Ювентусі. Саррі особисто не знаю, але бачив, як він працював в Наполі. Він провів відмінний сезон, коли я тільки приїхав до Італії.

Ремзі теж не знаю особисто, за Серією А стежу набагато більше, ніж за АПЛ. Але якщо Ювентус підписав його, значить Аарон відмінний гравець", - сказав Коста.