Екс-тренер Челсі Мауріціо Саррі, який минулого тижня офіційно був оголошений новим наставником Ювентуса, вже прибув у Турин.
Про це повідомляє Gianlucadimarzio.com і офіційні соціальні мережі Ювентуса.
Вже завтра 60-річний італієць проведе першу прес-конференцію на новій посаді. Угода з італійським наставником розраховане на три роки.
Раніше повідомлялося, що Стара Синьйора виплатить Челсі компенсацію за Саррі в розмірі 5 мільйонів фунтів. Італієць став заміною пішов з Ювентуса Массімілліано Аллегрі.
Джерело - Чемпіон.