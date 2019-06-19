Завтра 60-річний італієць проведе прес-конференцію

Екс-тренер Челсі Мауріціо Саррі, який минулого тижня офіційно був оголошений новим наставником Ювентуса, вже прибув у Турин.

Про це повідомляє Gianlucadimarzio.com і офіційні соціальні мережі Ювентуса.

Вже завтра 60-річний італієць проведе першу прес-конференцію на новій посаді. Угода з італійським наставником розраховане на три роки.

Раніше повідомлялося, що Стара Синьйора виплатить Челсі компенсацію за Саррі в розмірі 5 мільйонів фунтів. Італієць став заміною пішов з Ювентуса Массімілліано Аллегрі.

Джерело - Чемпіон.