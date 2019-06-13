Сума за достроковий розрив контракту може скласти 5 млн фунтів

Челсі не хоче відпускати Мауріціо Саррі в Ювентус, поки італійський клуб не виконає вимоги щодо компенсації.

Про це повідомляє Daily Mail.

Видання зазначає, що англійський клуб не дасть дозволу тренеру очолити "стару синьйору", поки туринці не погодяться на запропоновані умови.

Зауважимо, контракт Саррі з Челсі буде діяти ще два роки.

Таким чином, чемпіони Італії зобов'язані будуть виплатити компенсацію за достроковий розрив тренером контракту в розмірі 5 мільйонів фунтів.

Раніше повідомлялося, що агент Саррі вже провів попередні переговори з керівництвом британського клубу і, отримавши попередню згоду на розірвання контракту, відправився до Турину.

Джерело - FootBoom.