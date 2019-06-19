Мораес: Я дуже сумую за Бразилією

Нападник Шахтаря хотів би ще зіграти за бразильський клуб

Нападник Шахтаря і збірної України Жуніор Мораес завжди буде уболівати за бразильський Сантос, де він починав свою кар'єру.

Про це сказав сам футболіст.

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"Я граю в Шахтарі зі своїми друзями, нам дуже весело, без цього ніяк. Сантос - найвідоміша команда в світі, з якої вийшли король Пеле і багато інших зірок. Я дуже сумую за Бразилією, я був дуже молодий, коли покинув її. Відтоді багато чого змінилося. Цікаво, б було - знову пограти за Сантос. Я вболіваю за Сантос і завжди буду вболівати", - сказав Мораес.

Раніше, Мораеса визнали найкращим гравцем 29-го туру УПЛ .

Джерело - sport.ua.