Україна виграла апеляцію по справі Мораеса

Українська сторона виграла апеляцію у справі нападника Шахтаря Жуніора Мораеса.
Про це повідомляє Sport Arena.
За інформацією джерела, УЄФА не задовольнив апеляції з боку Португалії та Люксембургу.
Нагадаємо, що в кінці травня Федерації футболу Португалії та Люксембургу подали апеляції в УЄФА у справі натуралізації Жуніора Мораеса. Представники асоціацій вирішили оскаржити рішення Дисциплінарного комітету УЄФА не карати Україну зняттям очок у справі форварда.
Організації можуть оскаржити дане рішення головного футбольного органу Європи в Спортивному арбітражному суді, чим з великою часткою ймовірності і скористаються.
Приводом для розгляду справи про натуралізацію Мораеса стали протести з боку федерацій футболу Португалії та Люксембургу. Вони порахували, що форвард неправомірно став громадянином України, оскільки не проживав безперервно на території України 5 років, які необхідні для отримання паспорта.
Мораес знаходився в донецькому Металурзі у 2011 році, потім провів сезон в софійському ЦСКА. З липня 2012 по лютий 2017 року його виступав в Україні за Металург і Динамо, після чого відправився в короткострокову оренду в китайський Тяньцзінь Цюаньцзянь. З літа 2017 Жуніор знову грає в Україні.
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Після 4 турів відбору збірна України посідає перше місце в своїй групі з десятьма очками. Наступний матч команда Андрія Шевченка проведе 7 вересня на виїзді проти команди Литви.
Джерело - Sport Arena.