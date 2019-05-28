Мілан звільнив Гаттузо з поста головного тренера

Наставник Міліна Дженнаро Гаттузо склав свої повноваження.
Про це інформує офіційний сайт клубу.
Клуб подякував колишньому футболістові за виконану роботу і побажав успіхів у подальшій кар'єрі.
Гаттузо не зміг вивести Мілан до Ліги чемпіонів наступного сезону – команда посіла 5 місце в Серії А.
Official Statement: Gennaro Gattuso ➡️ https://t.co/IdsKHwFceH— AC Milan (@acmilan) 28 May 2019
Comunicato Ufficiale: Gennaro Gattuso ➡️ https://t.co/e3cMb9clW9 pic.twitter.com/596eyVQTbz
Джерело - Чемпіон.