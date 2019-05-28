Мілан звільнив Гаттузо з поста головного тренера

Наставник Міліна Дженнаро Гаттузо склав свої повноваження.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

Клуб подякував колишньому футболістові за виконану роботу і побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Гаттузо не зміг вивести Мілан до Ліги чемпіонів наступного сезону – команда посіла 5 місце в Серії А.

Джерело - Чемпіон.