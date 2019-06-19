Срна отримає посаду в Шахтарі

Колишній капітан Шахтаря Даріо Срна може в найближчі дні отримати посаду у донецькому клубі або Федерації футболу Хорватії.
Про це повідомляє портал net.hr.
У п'ятницю 37-річний футболіст повинен на прес-конференції в Києві повідомити про свої подальші плани.
Нагадаємо, Срна покинув Кальярі і став вільним агентом.
Раніше повідомлялося, що досвідчений хорват може продовжити кар'єру або в Хайдуку зі Спліта, або в одному з клубів Серії А, претендентами називалися Парма і Рома.
Джерело - sportarena.com.