Срна отримає посаду в Шахтарі

Екс-гравець гірників повернеться в команду

Колишній капітан Шахтаря Даріо Срна може в найближчі дні отримати посаду у донецькому клубі або Федерації футболу Хорватії.

Про це повідомляє портал net.hr.

У п'ятницю 37-річний футболіст повинен на прес-конференції в Києві повідомити про свої подальші плани.

Нагадаємо, Срна покинув Кальярі і став вільним агентом.

Раніше повідомлялося, що досвідчений хорват може продовжити кар'єру або в Хайдуку зі Спліта, або в одному з клубів Серії А, претендентами називалися Парма і Рома.

Джерело - sportarena.com.