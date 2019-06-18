Голкіпер Олександрії перейде до Мідтьюлланда

Український голкіпер продовжить кар'єру в датському клубі

21-річний український воротар Олександрії Олег Білик перейде в датський Мідтьюлланд.

Голкіпер привернув до себе увагу успішним виступом за збірну України U-21 на Кубку Лобановського. Зокрема, надійною грою у фіналі проти Ізраїлю.

Філософія Мідтьюлланда - розвиток молодих гравців і їх вигідний перепродаж. Основному воротареві команди Йесперу Хансену вже 34 роки. Тому данці активно вивчають можливість покупки Білика.

Минулого сезону Білик переважно виступав за команду U-21, потрапивши в заявку Олександрії лише на 3 матчі УПЛ.

Нагадаємо, що Олександрія веде переговори з Карпатами про трансфер їх півзахисника.

На відміну від Карпат, які зберегли прописку в еліті, обігравши Волинь в стикових матчах, Олександрія посіла третє місце і зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

Джерело - sport.ua.