Скандальний півзахисник ПСЖ перейде до Ювентуса

Середнія лінія туринців отримає підсилення

Туринський Ювентус незабаром підпише півзахисника француского ПСЖ Адрієна Рабйо.

Про це повідомляє mega.atresmedia.com.

Французький гравець буде отримувати в туринському клубі сім мільйонів євро в рік, підписавши 5-річний контракт.

Крім того, Ювентус готовий заплатити Рабйо 10 мільйонів євро реєстраційного збору. Рабйо перейде в туринський клуб на правах вільного агента, так як у нього закінчується контракт з ПСЖ в поточному місяці.

У сезоні 2018/19 на рахунку Адріена Рабйо 20 матчів у всіх турнірах, 2 голи і 2 результативні передачі.

Нагадаємо, ПСЖ оштрафував форварда Кіліана Мбаппе та хавбека Адріана Рабйо за порушення дисципліни. Також, Мбаппе встановив рекорд чемпіонату Франції.

Джерело - sport.ua.