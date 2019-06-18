Скандальний півзахисник ПСЖ перейде до Ювентуса

Туринський Ювентус незабаром підпише півзахисника француского ПСЖ Адрієна Рабйо.
Про це повідомляє mega.atresmedia.com.
Французький гравець буде отримувати в туринському клубі сім мільйонів євро в рік, підписавши 5-річний контракт.
Крім того, Ювентус готовий заплатити Рабйо 10 мільйонів євро реєстраційного збору. Рабйо перейде в туринський клуб на правах вільного агента, так як у нього закінчується контракт з ПСЖ в поточному місяці.
У сезоні 2018/19 на рахунку Адріена Рабйо 20 матчів у всіх турнірах, 2 голи і 2 результативні передачі.
Нагадаємо, ПСЖ оштрафував форварда Кіліана Мбаппе та хавбека Адріана Рабйо за порушення дисципліни.
Також, Мбаппе встановив рекорд чемпіонату Франції.
Джерело - sport.ua.