Конопля: Італія - ​​найбрудніша команда

На чемпіонаті світу U-20 для збірної України був найскладніший півфінальний матч з Італію.

У спілкуванні з xsport.ua такої думки притримується захисник українців Юхим Конопля.

"Поєдинок з Італією, напевно, був найскладнішим матчем чемпіонату. Тому що команда теж пропагує оборонний футбол, грає в 5 захисників і від цього надто насичений центр поля. Ми всі розуміли, що це матч до однієї помилки. Італія - ​​найбрудніша команда, з якою ми грали на цьому чемпіонаті.

Саме в плані провокацій, заборонених прийомів і це було передбачувано, адже будемо чесні - команда Італії набагато статусніше нас, і вона розуміла, що судді їм допомагатимуть. Мені здається, що перед нашою грою вони вже приміряли медалі, але тим приємніше була перемога", - сказав Конопля.