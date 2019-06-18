Конопля: Італія - ​​найбрудніша команда

На чемпіонаті світу U-20 для збірної України був найскладніший півфінальний матч з Італію.
У спілкуванні з xsport.ua такої думки притримується захисник українців Юхим Конопля.
"Поєдинок з Італією, напевно, був найскладнішим матчем чемпіонату. Тому що команда теж пропагує оборонний футбол, грає в 5 захисників і від цього надто насичений центр поля. Ми всі розуміли, що це матч до однієї помилки. Італія - найбрудніша команда, з якою ми грали на цьому чемпіонаті.
Саме в плані провокацій, заборонених прийомів і це було передбачувано, адже будемо чесні - команда Італії набагато статусніше нас, і вона розуміла, що судді їм допомагатимуть. Мені здається, що перед нашою грою вони вже приміряли медалі, але тим приємніше була перемога", - сказав Конопля.
Нагадаємо збірна України стала чемпіоном світу U-20.
Як раніше повідомляли Георгій Цітаішвілі став найкращим гравцем фіналу чемпіонату світу U-20.
Джерело - sport.ua.