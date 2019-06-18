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Наполі погодив оренду Хамеса Родрігеса

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Наполі погодив оренду Хамеса Родрігеса

Наполі залагодив всі деталі оренди хавбека Реала Хамеса Родрігеса.

Про це повідомляє ESPN.

Трансфер буде офіційно після закінчення Копа Америка, де зараз грає колумбієць.

Також повідомляється, що 27-річний футболіст буде грати в Неаполі з правом викупу в контракті.

На трансфер колумбійця наполягав Карло Анчелотті. Італійський фахівець вже працював з Хамесом, коли тренував "Реал".

Раніше Родрігес залишив Баварію.

Також, Родрігес міг стати частиною угоди по трансферу Поля Погба в Реал.

Джерело - ua-football.com.

#Наполі, #Хамес
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