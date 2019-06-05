Баварія попрощалась із зірковим футболістом

Півзахисник Хамес Родрігес покидає ряди мюнхенської Баварії. В Бундеслізі колумбієць провів 2 сезони.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Родрігес виступав за мюнхенську команду на правах оренди. Керівництво Баварії не скористалося опцією викупу гравця, тож півзахисник повертається у мадридський Реал. За мюнхенську команду футболіст провів 67 матчів і відзначився 15 забитими голами.

Варто відзначити, що за повідомленнями іспанських ЗМІ, королівський клуб також не зацікавлений у послугах Хамеса. На зіркового колумбійця претендують одразу декілька клубів АПЛ та Серії А.

Нагадаємо, Родрігес може стати частиною угоди по трансферу Поля Погба в Реал.

Також повідомлялося, що колумбієць може продовжити кар’єру в Наполі.

Джерело - Офіційний сайт Баварії.