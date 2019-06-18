Адвокат: Платіні не заарештований

Допитували екс-президента УЄФА

Сьогодні був допит Платіні у справі про вибір проведення чемпіонату світу 2022 року.

Про це Goal.com розповів адвокат Вільям Бурдон, який представляє інтереси колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні

"Платіні не заарештований. Він допитується в якості свідка у справі, як того вимагають слідчі. Мішель говорив спокійно і прямо, відповідав на всі питання і дав корисну інформацію слідству. Йому абсолютно не в чому звинувачувати себе. Мішель абсолютно впевнений в майбутньому", - зазначив Бурдон.

Раніше повідомлялося, що екс-президента УЄФА Мішеля Платіні підозрюють у корупції.

Нагадаємо, Платіні вважає, що відеоповтори вб'ють футбол.

Джерело - footboom.com.