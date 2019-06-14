Олександрія може придбати капітана Карпат

Півзахисник львів'ян може змінити прописку

Олександрія веде переговори з Карпатами про трансфер півзахисника Франциско Ді Франко.

Про це повідомляє SportArena.

Деталі переговорів між клубами, а також між олександрійцями та самим гравцем поки залишаються невідомими.

Аргентинець виступає за львів'ян з літа 2017 року. Спочатку Карпати орендували 24-річного хавбека у Бока Жуніорс, а через рік викупили.

Ді Франко два сезони поспіль грає у львівському клубі у статусі основного. У минулому розіграші УПЛ він провів 29 поєдинків, у яких забив 3 м'ячі та віддав одну результативну передачу.

На відміну від Карпат, які зберегли прописку в еліті, обігравши Волинь в стикових матчах, Олександрія посіла третє місце і зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що юний бельгійський захисник відхилив пропозицію Динамо.

Джерело - SportArena.