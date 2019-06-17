Карпати визначили найкращого гравця сезону

Уболівальники проголосували за Мякушка

Карпати підбили підсумки голосування уболівальників за звання найкращого гравця минулого сезону.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Перше місце і звання найкращого дісталося Сергію Мякушку, за якого проголосувало 35% респондентів.

Друге місце з 30% голосів зайняв Мар'ян Швед, а третє - Франциско Ді Франко (13%).

Відзначимо, що в активі Мякушка 8 забитих м'ячів і 4 гольові передачі в 36 матчах сезону.

Нагадаємо, Бакалов може очолити Карпати. Також, Олександрія може придбати капітана Карпат.

Джерело - Чемпіон.