Карпати визначили найкращого гравця сезону

Карпати підбили підсумки голосування уболівальників за звання найкращого гравця минулого сезону.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Перше місце і звання найкращого дісталося Сергію Мякушку, за якого проголосувало 35% респондентів.
Друге місце з 30% голосів зайняв Мар'ян Швед, а третє - Франциско Ді Франко (13%).
Відзначимо, що в активі Мякушка 8 забитих м'ячів і 4 гольові передачі в 36 матчах сезону.
Нагадаємо, Бакалов може очолити Карпати. Також, Олександрія може придбати капітана Карпат.
Джерело - Чемпіон.