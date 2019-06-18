Бразилець Неймар може розпочати новий сезон у іншому клубі

ПСЖ згоден розпрощатися із Неймаром за 222 млн євро.

Про це повідомляє L'Equipe.

Два роки тому Неймар за 222 млн євро перебрався із Барселони у паризький клуб та встановив трансферний рекорд у футболі.

Діючий контракт нападника із ПСЖ закінчується у 2022 році.

У минулому сезоні Неймар провів 17 матчів у чемпіонаті Франції, в яких забив 15 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Барселона готова розпочати роботу із повернення Неймара лише при одній умові.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продати Ді Марію.

Джерело - football.ua.