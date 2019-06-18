ПСЖ згоден розпрощатися із Неймаром за 222 млн євро.
Про це повідомляє L'Equipe.
Два роки тому Неймар за 222 млн євро перебрався із Барселони у паризький клуб та встановив трансферний рекорд у футболі.
Діючий контракт нападника із ПСЖ закінчується у 2022 році.
У минулому сезоні Неймар провів 17 матчів у чемпіонаті Франції, в яких забив 15 голів та віддав 7 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Барселона готова розпочати роботу із повернення Неймара лише при одній умові.
Нагадаємо, ПСЖ хоче продати Ді Марію.
Джерело - football.ua.