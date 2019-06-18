Барселона готова розпочати роботу із повернення лідера ПСЖ Неймара лише при одній умові.
Про це повідомляє El Chiringuito.
Іспанський клуб хоче отримати публічні вибачення від Неймара за перехід у 2017 році в ПСЖ. Тоді гравець разом із своїм батьком вже узгодив умови із французьким клубом, однак залишався в Барселоні, щоб отримати додаткові бонуси.
Нараз контракт нападника із ПСЖ дійсний до 2022 року.
У минулому сезоні Неймар провів 17 матчів у чемпіонаті Франції, в яких забив 15 голів та віддав 7 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Неймар не хоче продовжувати контракт із ПСЖ.
Нагадаємо, ПСЖ хоче продати Ді Марію.
Джерело - football.ua.