Неймар може повернутися в Барселону

Барселона готова розпочати роботу із повернення лідера ПСЖ Неймара лише при одній умові.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Іспанський клуб хоче отримати публічні вибачення від Неймара за перехід у 2017 році в ПСЖ. Тоді гравець разом із своїм батьком вже узгодив умови із французьким клубом, однак залишався в Барселоні, щоб отримати додаткові бонуси.

Нараз контракт нападника із ПСЖ дійсний до 2022 року.

У минулому сезоні Неймар провів 17 матчів у чемпіонаті Франції, в яких забив 15 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Неймар не хоче продовжувати контракт із ПСЖ.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продати Ді Марію.

Джерело - football.ua.