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УАФ не виплатила премію збірній України U-20

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Українські футболісти залишились без премії
УАФ не виплатила премію збірній України U-20

Гравці юнацької збірної України не потребують преміювання за перемогу на чемпіона світу в Польщі.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Я ніколи цього не планував. Жоден гравець не ставив такого питання. Вони мотивовані тим, щоб стати чемпіонами світу. Це питання не піднімається, бо ми і так завжди ставимо цілі, щоб хлопці відчували, що їх підтримує країна.

Вони завжди будуть отримувати задоволення від перемог і привезених титулів", – розповів він.

Нагадаємо збірна України стала чемпіоном світу U-20

Як раніше повідомляли Георгій Цітаішвілі став найкращим гравцем фіналу чемпіонату світу U-20.

Джерело - dynamo.kiev.ua.

#Павелко, #УАФ, #Україна
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