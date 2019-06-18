Гравці юнацької збірної України не потребують преміювання за перемогу на чемпіона світу в Польщі.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Я ніколи цього не планував. Жоден гравець не ставив такого питання. Вони мотивовані тим, щоб стати чемпіонами світу. Це питання не піднімається, бо ми і так завжди ставимо цілі, щоб хлопці відчували, що їх підтримує країна.

Вони завжди будуть отримувати задоволення від перемог і привезених титулів", – розповів він.